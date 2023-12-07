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Viranşehir'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, zabıta ekiplerince ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi zabıta ekiplerince market, manav, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el konuldu, ürünler ekiplerce imha edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, zabıta ekiplerince ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Belediyesi zabıta ekiplerince market, manav, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el konuldu, ürünler ekiplerce imha edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Viranşehir Belediyesi Viranşehir Şanlıurfa Zabıta Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

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