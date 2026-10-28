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Villa Vie'nin dünya turu gemisi yakıt maliyetleri nedeniyle Kamboçya'da durdu

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Villa Vie Residences'ın The Odyssey gemisi yakıt maliyetleri nedeniyle Kamboçya'da faaliyetlerini sonlandırdı, 203 yolcudan ayrılmaları istendi. Geçici konaklama imkanları belirlenmeye çalışılırken 156 kişilik mürettebatın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

PHNOM Dünya turu yapan bir yolcu gemisi, yakıt maliyetleri nedeniyle Kamboçya'da faaliyetlerine son verirken, yüzlerce yolcudan gemiden ayrılmaları istendi.

NBC News'un haberine göre, ABD merkezli "Villa Vie Residences" şirketinin yaklaşık 195 metrelik "The Odyssey" gemisi yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle Kamboçya'da faaliyetlerine son verdi.

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden 3 yıl önce yolculuğuna başlayan ve dünya turu sırasında yolculara "eşsiz bir lüks ve keşif yaşam tarzı" vadederek satılık ya da kiralık kabinler sunan geminin faaliyetlerini sonlandırmasının ardından şirketten yapılan açıklamada, "The Odyssey"de bulunan kişiler için "geçici konaklama imkanları" belirlemeye çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, geçmişte ortalama 1800 dolar olan kabin başına aylık yakıt giderlerinin, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sırasında Asya kıtasının bazı bölgelerinde tahmini olarak 6 bin ila 8 bin dolara ulaştığı belirtildi.

Geminin seyir hızını düşürerek ve limanlarda daha fazla zaman geçirerek yakıt tüketiminin azaltılmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, bunun yakıt maliyetlerindeki artışın etkisini telafi edemediği vurgulandı.

Açıklamada, "Şu anda odak noktamız, önümüzdeki 60 gün boyunca yeniden yapılandırma ve sermaye artırımı çalışmalarımızı sürdürürken sakinleri, mürettebatı ve çalışanları desteklemektir. Bu çalışmalar devam etmektedir ve herhangi bir sonucun garantisi yoktur." ifadesi kullanıldı.

Gemideki 203 yolcudan ayrılmaları istenirken, 156 kişilik mürettebatın durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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