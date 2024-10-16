İş ortamında son 20 yılın en iyi ülkesi belli oldu

Vietnam'ın geçen 20 yıllık dönemde iş ortamı açısından en büyük gelişmeyi sergileyen ülke olarak öne çıktığı bildirildi. Vietnam News gazetesi Salı günü Ekonomist İstihbarat Birimi'nin (EIU) İş Ortamı Sıralamaları'na atıfta bulunduğu haberinde, Vietnam'ın 2003 ile 2023 yılları arasında endekste 1,7 puanlık artışla, değerlendirilen 82 ülke arasında en büyük gelişmeyi sergilediği belirtildi.

VİETNAM İŞ PİYASASINDA DAHA FAZLA ÖN PLANA ÇIKACAK

Ekonomist İstihbarat Birimi'ne göre bu yükselişin temel faktörleri arasında, Vietnam'ın çeşitli serbest ticaret anlaşmaları yoluyla ekonomisini bağımsızlaştırmaya dair taahhüdü yer alıyor. Ekonomist İstihbarat Birimi'nde ülke tahmin yöneticisi ve Avrupa analisti olan Prianthi Roy, "Önümüzdeki beş yılda Vietnam'ın iş ortamı, Endonezya ve Tayland gibi bölgesel rakiplerinin önüne geçmeye devam edecek. Bu, büyük oranda Vietnam'ın rekabetçi işgücü maliyetleri, yaygın ticaret anlaşmaları ve büyüyen piyasa fırsatlarına bağlı" dedi.

Roy, ülkenin ticaret politikası ve insan sermayesine yatırım konularında gelişme kaydetmesine karşın hantal bürokratik prosedürler ve idari engellerin ticari operasyonları engellemeye devam ettiğini kaydetti.