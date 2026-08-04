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Vietnam'ın 7 Aylık İthalat-İhracat Hacmi Rekor Kırdı

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HANOİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de satışa sunulan pirinç paketleri, 3 Ağustos 2026.

HANOİ, 4 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de satışa sunulan pirinç paketleri, 3 Ağustos 2026.

Vietnam Ulusal İstatistik Ofisi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ülkenin toplam ithalat-ihracat hacmi 2026 yılının ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1 artarak yaklaşık 659,58 milyar ABD dolarına ulaştı.

Güneydoğu Asya ülkesi, ocak-temmuz döneminde 20,52 milyar ABD doları tutarında dış ticaret açığı kaydetti.

İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 319,53 milyar ABD dolarına yükseldi. İşlenmiş sanayi ürünleri, 287,91 milyar ABD dolarıyla en büyük ihracat kalemi olmayı sürdürdü.

İthalat ise bir önceki yıla göre yüzde 34,8 artarak 340,05 milyar ABD dolarına ulaştı. (Fotoğraf: Tran Kien/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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