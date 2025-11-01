Vietnam'da Çin'in İlk Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Projesi Başlıyor

HANOİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın Vinh Long eyaletinin Binh Dai kentinde Çin Enerji İnşaat Şirketi (PowerChina) tarafından inşa edilen açık deniz rüzgar enerjisi projesinin trafo merkezi, 14 Ekim 2025.

PowerChina Asya-Pasifik Bölgesi Başkan Yardımcısı Du Haiyang, "Bu proje, Çin'in yurt dışındaki ilk açık deniz rüzgar enerjisi projesi ve proje, deneyimsizlikten başarılı inşa ve işletmeye uzanan birçok 'ilk' niteliğinde atılımı temsil ediyor" açıklamasında bulundu.

Du, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu proje yalnızca Çinli yenilenebilir enerji şirketlerinin yurt dışı varlığını genişletmekle kalmadı, aynı zamanda Vietnam'ın yerel ekonomisine ve yeşil dönüşüm sürecine de katkı sağladı" diye konuştu.

Vietnam'ın 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Binh Dai açık deniz rüzgar enerjisi projesi sürdürülebilir enerji alanında örnek bir model olarak öne çıkıyor. (Fotoğraf: Liu Ying/Xinhua)