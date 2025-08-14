Vietnam Başbakanı'ndan ABD ile Gümrük Vergisi Müzakereleri Talimatı

Vietnam Başbakanı'ndan ABD ile Gümrük Vergisi Müzakereleri Talimatı
Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, sürdürülebilir bir ticaret anlaşması sağlamak adına ABD ile gümrük vergisi müzakerelerine devam edilmesi talimatını verdi. US gümrük vergisi oranları ise %46'dan %20'ye düşürüldü.

HANOI, 14 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Vietnam için en uygun taahhütleri sağlamak amacıyla, kapsamlı, dengeli ve sürdürülebilir bir ticaret anlaşması hedefi doğrultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ABD ile gümrük vergisi müzakerelerini sürdürme talimatı verdi.

Vietnam Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre Pham ayrıca bakanlıklardan, yerel yönetimlerden ve kamu işletmelerinden Washington'un gümrük vergisi politikasına yanıt olarak gerekli önlemleri almalarını istedi.

1 Ağustos'tan bu yana ABD, Başkan Donald Trump'ın 69 ticaret ortağı için gümrük vergisi oranlarını değiştiren başkanlık kararnamesi uyarınca, Vietnam mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 46'dan yüzde 20'ye düşürdü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
