Video: Çin Pandemi Döneminde Ekonomisindeki Sağlam Toparlanmayı Nasıl Sağladı?

Pandeminin zorluklarıyla karşı karşıya kalan Çin, ekonomisinin yolunda gitmesini sağlama ve nüfusunu virüsten koruma görevlerini dengede tutarak, dinamik sıfır Kovid yaklaşımı uyguladı. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8'lik bir gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi kaydeden Çin ekonomisi, istikrarlı bir başlangıca doğru ilerlerken, bu durum, daralan talep, tedarik zinciri şokları ve zayıf tahminlerin yarattığı göz korkutucu zorluklara rağmen başarıya ulaştı. Uzmanlar, Çin ekonomisinin, küresel ekonomik toparlanmada önemli bir rol oynamaya devam edeceği konusunda iyimser. DAVID SUMUAL, PT Bank Central Asia Baş Ekonomisti: "Çin ekonomisi aslında Ocak ayından bu yana oldukça iyi bir performans sergiliyor. Perakende satışları 2022'nin ilk iki ayında oldukça iyi, ayrıca sanayi üretimi açısından da aynı dönemde yüzde 7,5 gibi çok yüksek bir büyüme olduğunu görüyoruz. Çin, dünyanın fabrikası olarak sınıflandırılabilir. Yani Çin ekonomisinde yaşananlar diğer ülkeleri de etkileyecek. Yakın gelecekte, dünyanın hala büyük ölçüde Çin üretimine bağlı olacağını düşünüyorum."

EDUARDO REGALADO, Küba Uluslararası Politika Araştırma Merkezi Kıdemli Araştırmacısı: "Çin'in, küresel ekonomik dinamiğin merkezinde yer almaya devam edeceğini düşünüyorum. Neden mi? Hem gelişim trendleri, hem de Çin'in sahip olduğu potansiyel ile politikalarının tutarlılığı nedeniyle Çin, ekonomik evrimde uluslararası ölçekte giderek daha belirgin bir yer işgal edecek." Elverişsiz dış etkenlerle karşı karşıya kalan Çin, kendi ekonomik gerçeklerine odaklandı, büyük pazar avantajı ve güçlü döviz rezervlerine güvendi, proaktif bir maliye politikası ve ihtiyatlı para politikası izledi, tutumlu likidite politikası benimsedi ve düzenleyici gücü ve politika kararlılığı gösterdi.

KRISTALINA GEORGIEVA, IMF İdari Müdürü: "Çin'in, geniş bir politika alanına sahip olduğu için ekonomiyi canlandırabilecek kapasiteye sahip olduğunu görüyoruz. Çin Merkez Bankası'nın son dönemde krediye erişim koşullarını kolaylaştırmak için harekete geçtiğini gördük. Ayrıca maliye politikası açısından da yeri var. "

ALBERT KEIDEL, Doğu Asya alanında uzmanlaşmış Kalkınma İktisatçısı: "Ulusal bütçe rakamı makul görünse bile, hem mali hem de ekonomide teşvik olacağını görüyoruz, yerel düzeyde mali teşvik de dahil olmak üzere birçok başka ek faktör var. Sonrasında finans sektöründe bazı kolaylıklar oldu. Zaten güçlü olan kapsamlı yatırım seviyeleri ile talep desteğindeki artışın birleştiği düşünülürse, bunun iyi ve güçlü bir formül olduğu görülüyor." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel