Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne Depremde Hafif Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Orman Kurtarma Timi"ne (ORKUT) Samsun AFAD İl Müdürlüğü tarafından "Depremde Hafif Arama Kurtarma Eğitimi" verildi.

AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde, AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimde, arama kurtarma öncesi alınması gereken tedbirler, müdahale için gerekli araç gereç ve malzemelerin tanıtımı, kullanımı, planlama ve hareket, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası yapılması gereken işlemler uygulamalı ve teorik olarak anlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü talimatıyla İşletme Müdürlüklerinde işletme şefi komutasında yangın ilk müdahale işçilerinden oluşturulan Orman Kurtarma Timi, orman yangını, deprem ve sel gibi afet durumlarına karşı aldıkları eğitimlerle hazır hale getirildi.