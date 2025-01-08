Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yeni CNC Makinesi Hizmete Girdi

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni alınan CNC abkant sac büküm makinesi hizmete girdi.

Kurulumu yapılan büküm boyu 4 metre, büküm kalınlığı 6 milimetre olan CNC sac büküm makinesi, öğrencilerin bu alanda çağın gereklerine ve piyasa koşullarına uygun eğitim almalarına fırsat verecek.

Okulu ziyaret eden Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, okul müdürü Fazıl Gezer ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaya, "Gençlerimize yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Okulumuzun tüm bölümlerini en son teknolojiye sahip makinelerle donatmaya devam ediyoruz." dedi.

Okul müdürü Gezer ise ülkenin yarınları olan gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "2024 yılı içinde okulumuz makine teknolojileri alanına CNC torna makinesi ve metal PLC kontrollü şerit testere kazandırdık. Şimdi de CNC abkant sac büküm makinesi ile öğrencilerimizin bilgi ve becerilerinin geliştirilip sektöre daha donanımlı olarak kazandırılmaları sağlanacaktır. CNC abkant sac büküm makinesi ile Vezirköprü esnafının da sac büküm işleri Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermaye işletmesi tarafından yapılabilecek." ifadesini kullandı.