Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yeni CNC Makinesi Hizmete Girdi

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yeni CNC Makinesi Hizmete Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, CNC abkant sac büküm makinesiyle öğrencilerine modern eğitim fırsatları sunuyor. Kaymakam Özgür Kaya, gençlerin geleceğine yapılan yatırımlara vurgu yaptı.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni alınan CNC abkant sac büküm makinesi hizmete girdi.

Kurulumu yapılan büküm boyu 4 metre, büküm kalınlığı 6 milimetre olan CNC sac büküm makinesi, öğrencilerin bu alanda çağın gereklerine ve piyasa koşullarına uygun eğitim almalarına fırsat verecek.

Okulu ziyaret eden Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, okul müdürü Fazıl Gezer ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaya, "Gençlerimize yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Okulumuzun tüm bölümlerini en son teknolojiye sahip makinelerle donatmaya devam ediyoruz." dedi.

Okul müdürü Gezer ise ülkenin yarınları olan gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "2024 yılı içinde okulumuz makine teknolojileri alanına CNC torna makinesi ve metal PLC kontrollü şerit testere kazandırdık. Şimdi de CNC abkant sac büküm makinesi ile öğrencilerimizin bilgi ve becerilerinin geliştirilip sektöre daha donanımlı olarak kazandırılmaları sağlanacaktır. CNC abkant sac büküm makinesi ile Vezirköprü esnafının da sac büküm işleri Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermaye işletmesi tarafından yapılabilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
img

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
img

Gönül Dağı'ndan ayrılan Erdal Cindoruk o diziye transfer oldu
img

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
Milyonlarca dolarlık borç çıkınca akaryakıt devinin satışı iptal oldu

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten

Son Dakika Haberleri

Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı? TRABZONSPOR ALANYASPOR maçı ŞİFRESİZ İZLE! A SPOR Trabzonspor - Alanyaspor maçı canlı, HD izle Motorine zam gelecek mi? 8 Ocak motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.