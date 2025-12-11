Haberler

Vezirköprü Karma OSB'de altyapı ve tahsis çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı ve parsel tahsis süreçleri sürüyor. 150 hektarlık alanda oluşturulan OSB'de 7 parsel tahsis edilirken, yatırımcıların ilgisi artması bekleniyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) altyapı ve parsel tahsis süreçleri planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 150 hektarlık alanda kurulan ve 40 sanayi parselinde oluşan bölgede bugüne kadar 7 parsel tahsis edildi, 4 parsel için görüşmeler devam ederken, 29 parsel boş durumda bulunuyor.

Samsun-İstanbul kara yoluna 30 kilometre, Samsun Limanı'na 120 kilometre, Samsun Çarşamba Havalimanı'na 140 kilometre, Amasya Merzifon Havalimanı'na 61 kilometre uzaklıkta yer alan OSB'de altyapı yatırımları Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Çalışmaların hızlandırılması amacıyla SASKİ Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Bölgede içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik ihale tamamlanarak SASKİ tarafından çalışmalara başlandı.

Yol yapımında ilişkin hafriyat işlemleri sürerken, enerji nakil hattının tamamlanmasıyla bölgeye enerji tedariki sağlandı. Tarım ve orman potansiyeli, geniş iş gücü imkanı ve 6. bölge teşvikleriyle dikkat çeken Vezirköprü Karma OSB'nin yatırımcı ilgisini artması bekleniyor.

OSB'de altyapı katılım bedeli metrekare başına 450 lira olarak belirlenirken, üç hafta süreyle ön tahsis ilanına çıkıldı.

Yatırım yapmak isteyen sanayiciler, başvurularını 21 Aralık'a kadar, "meydip.sanayi.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler

NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
title