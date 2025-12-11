Vezirköprü Karma OSB'de altyapı ve tahsis çalışmaları sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) altyapı ve parsel tahsis süreçleri planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 150 hektarlık alanda kurulan ve 40 sanayi parselinde oluşan bölgede bugüne kadar 7 parsel tahsis edildi, 4 parsel için görüşmeler devam ederken, 29 parsel boş durumda bulunuyor.

Samsun-İstanbul kara yoluna 30 kilometre, Samsun Limanı'na 120 kilometre, Samsun Çarşamba Havalimanı'na 140 kilometre, Amasya Merzifon Havalimanı'na 61 kilometre uzaklıkta yer alan OSB'de altyapı yatırımları Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Çalışmaların hızlandırılması amacıyla SASKİ Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Bölgede içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik ihale tamamlanarak SASKİ tarafından çalışmalara başlandı.

Yol yapımında ilişkin hafriyat işlemleri sürerken, enerji nakil hattının tamamlanmasıyla bölgeye enerji tedariki sağlandı. Tarım ve orman potansiyeli, geniş iş gücü imkanı ve 6. bölge teşvikleriyle dikkat çeken Vezirköprü Karma OSB'nin yatırımcı ilgisini artması bekleniyor.

OSB'de altyapı katılım bedeli metrekare başına 450 lira olarak belirlenirken, üç hafta süreyle ön tahsis ilanına çıkıldı.

Yatırım yapmak isteyen sanayiciler, başvurularını 21 Aralık'a kadar, "meydip.sanayi.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.