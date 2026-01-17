Haberler

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şahin yeniden seçildi

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şahin yeniden seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vezirköprü'de yapılan genel kurulda, mevcut başkan Orhan Şahin, oyların tamamını alarak tekrar başkan seçildi. Genel kurulda, eski üyelere plaketler verilirken, oda faaliyetleri ve yeni dönem çalışmaları hakkında görüşmeler yapıldı.

Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Orhan Şahin getirildi.

Vezirköprü Atatürk İş Merkezi Düğün Salonu'nda yapılan genel kurulda divan başkanlığına Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, başkan vekilliğine Ali Rıza Kısa, katip üyeliklere ise Ercan Coşkun, Ümit Çörüş ve Şaban Çamurcu seçildi.

Genel kurulda faaliyet ve denetim raporları okunarak ibra edildi, bilanço ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

Toplantıda ayrıca yeni dönem çalışma programı ele alınarak, yönetim ve denetim kurullarının ibrası, ücretlendirmeler, oda faaliyetleri için gerekli yetkilerin verilmesi ve çeşitli projelere katılım konuları görüşüldü.

Genel kurul kapsamında odaya uzun yıllar hizmet etmiş eski üyelere plaket verildi.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Orhan Şahin, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkan oldu.

Şahin, görev süresi boyunca esnafın sorunlarını istişareyle çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Görev süremiz boyunca tamamen gönüllü olarak çalıştık, herhangi bir maaş talebimiz olmadı. Genel kurulumuzun tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise yeni yönetime başarı dileyerek, belediye olarak esnafla her zaman iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Gül, "Şehrimizin ticaret hayatının gelişmesi için esnaflarımızla el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Genel kurula MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Arslan, oda başkanları ile üyeler katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal

''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal
Ortağına sinirlendi, elinde satırla kendini kilitlediği dükkanı ateşe verdi

Ortağına sinirlenince dehşet saçtı! Polis camları kırarak içeri girdi
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal

''Takımdan gidecek'' denmişti! Beşiktaş'ta ayrılık iptal
Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar

Atletico Madrid'den Galatasaray maçı için çarpıcı karar
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti