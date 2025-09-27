Haberler

Vezirköprü'de Şeker Pancarı Hasadı Başladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan şeker pancarının hasat dönemi başladı. 8 bin dönüm alanda ekilen pancardan 50 bin ton rekolte bekleniyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alan şeker pancarında hasat dönemi başladı.

Vezirköprü ilçesinde 8 bin dönüm alanda ekilen şeker pancarında 50 bin ton rekolte bekleniyor.

Hasadın başlamasıyla alım merkezlerindeki kantarlar da açıldı. Çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri kantara getirerek tarttırıyor.

Vezirköprü Pancar Bölge Müdürü İlhan Tunç, 2025-2026 pancar hasadının başladığını belirterek, üreticilerin kantara çıktıktan sonra ürünlerini kendilerine teslim etmeye başladığını kaydetti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
