Vezirköprü'de çiftçilere yonca tohumu desteği

Vezirköprü'de çiftçilere yonca tohumu desteği
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, tarımsal destek çalışmaları çerçevesinde küçük ölçekli çiftçilere 2 bin kilogram yonca tohumu dağıtıldı. Dağıtım, 500 dönüm alanda ekim için gerçekleştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde küçük ölçekli çiftçilere yönelik tarımsal destek çalışmaları kapsamında yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Murat Gül'ün talimatıyla temin edilen 2 bin kilogram yonca tohumu, ilçede sulanabilir tarım arazilerine sahip 35 mahallede toplam 500 dönüm alanda ekilmek üzere üreticilere dağıtıldı.

Vezirköprü Belediyesi serasında düzenlenen dağıtım programına Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun ile tarım komisyonu üyeleri katıldı.

Gülburun, sağlanan destekle hayvancılığın geliştirilmesi, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal üretimin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
