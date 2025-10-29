Vezirköprü'de Cumhuriyet Bayramı Coşku ile Kutlandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Kaymakam Özgür Kaya, Cumhuriyet'in Türk milletinin en büyük eseri olduğunu vurguladı. Halk oyunları gösterisi ve öğrencilere ödül verilmesi gibi etkinlikler programda yer aldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı coşkuyla kutlandı.
Vezirköprü İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Fırat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Kaya, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en büyük eseri olduğunu söyledi.
Programda Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin sergilediği halk oyunları gösterisi beğeni topladı. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende öğrenciler şiir ve müzik dinletisi sundu.
Kutlamalar, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando Takımı öncülüğünde gerçekleştirilen tören geçişiyle son buldu.