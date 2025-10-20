Haberler

Vezirköprü Avcılar Derneği Üyeleri Yeni Av Sezonu İçin Bir Araya Geldi

Vezirköprü Avcılar Derneği Üyeleri Yeni Av Sezonu İçin Bir Araya Geldi
Vezirköprü Avcılar Derneği üyeleri, 2025–2026 av sezonu öncesi düzenlenen yemek programında bir araya gelerek birlik ve dayanışma mesajları verdiler. Dernek Başkanı Mecit Keskin, destek veren yetkililere teşekkür etti.

Vezirköprü Avcılar Derneği üyeleri, 25 Ekim'de başlayacak 2025–2026 av sezonu öncesinde yemek programında bir araya geldi.

Dernek başkanı Mecit Keskin, yemekte yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'ya, Belediye Başkanı Murat Gül'e, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Sezon açılışında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
