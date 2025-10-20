Vezirköprü Avcılar Derneği Üyeleri Yeni Av Sezonu İçin Bir Araya Geldi

Vezirköprü Avcılar Derneği üyeleri, 25 Ekim'de başlayacak 2025–2026 av sezonu öncesinde yemek programında bir araya geldi.

Dernek başkanı Mecit Keskin, yemekte yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'ya, Belediye Başkanı Murat Gül'e, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Sezon açılışında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.