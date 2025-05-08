Veysel Eroğlu Irak'a Özel Temsilci Olarak Atandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti nezdinde özel temsilci olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti nezdinde özel temsilci olarak görevlendirildi. Atama, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. ve 161. maddeleri uyarınca yapıldı.

Bir diğer atama ise Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleşti. Kurumda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Turan Kuloğlu getirildi. Bu atama ise 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kapsamında yapıldı.