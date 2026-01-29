Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Karamanoğlu ile görüştü

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu ile "karşılıklı faydaya dayalı" bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gil, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Karamanoğlu ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki işbirliğine dikkati çeken Gil, şunları kaydetti:

"Görüşme sırasında, ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkiler de dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki güçlü ikili işbirliğimizi gözden geçirdik. Ayrıca, çok kutupluluk ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği bağlamında, ülkelerimizi birleştiren anlaşmalar ve projelerin olumlu karakterini bir kez daha teyit ettik."