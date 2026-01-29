Haberler

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Karamanoğlu ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu ile ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkiler üzerine görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu ile "karşılıklı faydaya dayalı" bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gil, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Karamanoğlu ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki işbirliğine dikkati çeken Gil, şunları kaydetti:

"Görüşme sırasında, ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkiler de dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki güçlü ikili işbirliğimizi gözden geçirdik. Ayrıca, çok kutupluluk ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği bağlamında, ülkelerimizi birleştiren anlaşmalar ve projelerin olumlu karakterini bir kez daha teyit ettik."

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail basınına konuştu

İran'ın devrik liderinin oğlu, düşmana konuştu! Çağrısı skandal
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ne gözyaşlarıyla veda etti

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Diziye gözyaşlarıyla veda etti
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı