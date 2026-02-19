Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile Kolombiya lideri Petro, ikili toplantıda mutabık kaldı

Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile yaptığı telefon görüşmesinde, yakın zamanda devlet başkanları düzeyinde ikili bir toplantı gerçekleştirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, komşu ülke Cumhurbaşkanı Petro ile telefonda yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Petro ile yakın zamanda bir araya geleceğini aktaran Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüştüm ve yakın zamanda devlet başkanları düzeyinde ikili bir toplantı gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki işbirliği ile karşılıklı saygı ve ortak çalışma ilişkilerinin güçlendirilmesi çerçevesinde, ekonomik, enerji ve güvenlik gündemindeki kilit başlıklarda ilerlemeyi sürdürmeyi hedefliyoruz."

Kolombiya ile Venezuela halklarının refahı için ortak fayda sağlayacak bir ilişkiyi güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Rodriguez, "Halklarımızın refahı için anlayışa ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişkiyi teşvik etmeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio, 13 Şubat'ta İspanyol EFE haber ajansına yaptığı açıklamada, Rodriguez'in Kolombiya'yı olası ziyaretine ilişkin Venezuela tarafından haber beklediklerini kaydetmişti.