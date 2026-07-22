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Venezuela'daki depremlerde can kaybı 5 bin 346'ya yükseldi

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24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 346'ya, yaralı sayısı 16 bin 740'a çıktı. Kayıp sayısı ise 29 bin 500 olarak kaydedildi. Hükümet, kimlik tespiti için DNA örneği istedi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 346'ya yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 68 artarak 5 bin 346'ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a yükseldiğini belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Venezuela hükümeti, depremlerde yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenebilmesi amacıyla gönüllülerden DNA örneği vermelerini istedi.

Ulusal Adli Tıp ve Bilimler Servisi (Senamecf) ile İçişleri Bakanlığının ortak açıklamasında, yakınlarının depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletinde veya başkent Caracas'taki Bello Monte morgunda olabileceğini düşünen ailelere, kimlik tespit sürecinin yürütülebilmesi için DNA örneği vermeleri çağrısı yapıldı.

Kayıpların akıbeti belirsizliğini koruyor

Venezuela makamları kayıp kişi sayısına ilişkin resmi açıklama yapmazken, depremlerin ardından yakınlarından haber alınamayanların bildirildiği "Desaparecidos Terremoto Venezuela" (Venezuela Depremi Kayıpları) adlı sivil girişimin internet sitesinde 29 bin 500 kişi kayıp olarak kaydedildi.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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