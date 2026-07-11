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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 118'e yükseldi

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ölü sayısı 4 bin 118'e, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı. Yetkililer altyapı onarım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 118'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, felaket sonrası son rakamları paylaştı.

Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 229 artarak 4 bin 118'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Öte yandan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremde en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira eyaletine bağlı Macuto bölgesindeki altyapı onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Devlet kanalı VTV tarafından yayınlanan ziyarette Rodriguez, "Eyaletteki elektrik hizmeti yüzde 96 seviyesinde toparlandı, 21 elektrik trafo merkezi tamamen devreye alındı" ifadesini kullandı.

Rodriguez ayrıca, bölgede içme suyu dağıtımının yüzde 84'ünün yeniden sağlandığını, yıkımın yaşandığı ve şebekenin çöktüğü alanlara ise tankerlerle su sevkiyatının sürdürüldüğünü kaydetti.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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