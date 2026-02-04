Veli Ağbaba'dan Bakan Şimşek'e 'Enflasyon' Eleştirisi: Mevsimsel Etkiler Dedi, Kışı, Karı Bahane Ediyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, "Emekliye son yapılacak olan zamla verilen 1000 TL'lik artışın ne kadar yetersiz olduğunu siz de görüyorsunuz. Adeta maaş değil, harçlık veriyorlar emekliye. Harçlık veriyorlar; sadaka bile değil, fitre bile değil" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Şube Başkanı Haydar Göktaş emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Göktaş, şunları söyledi:

"Biz emekliler olarak sizin Meclis'te vermiş olduğunuz çabayı yakından takip ediyoruz. Olağanüstü gayretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Birleşik Emekliler Sendikası 2022 yılında İstanbul Kartal'da kuruldu. Şu anda 20 şubemiz, 41 il ve ilçede yaklaşık 70 şube temsilciliğimiz bulunmakta, 20 bin üyemiz vardır. Biz Malatya Şubesi olarak temsilen yaklaşık bir ay önce kurulduk. Normal bir memlekette bir emekli grip olursa savunmasız kalır; depremzede emeklilerimiz ise adeta kanser olmuş durumda. Kanser olmuş durumdalar ve hiçbir çare aranmıyor. Bizim umudumuz sizsiniz Sayın Vekilim. Bizim sesimizi duyduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyoruz ve başkalarına da duyuracağınızı umut ediyoruz."

"Harçlık veriyorlar, sadaka bile değil"

Ziyarette emekliye yapılan bin liralık zam artışına değinen Ağbaba, "Emekliye son yapılacak olan zamla verilen 1.000 TL'lik artışın ne kadar yetersiz olduğunu siz de görüyorsunuz. Adeta maaş değil, harçlık veriyorlar emekliye. Harçlık veriyorlar; sadaka bile değil, fitre bile değil. Emekli maalesef fitreye muhtaç duruma gelmiş durumda" dedi.

"Sorumlu hep başkaları gösteriliyor"

Enflasyon verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını eleştiren Ağbaba, şunları söyledi:

"Bugün enflasyon rakamları açıklandı, biliyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, akıllara durgunluk verecek, adeta bir talk şov gibi bir açıklama yaptı. Mevsimsel etkiler dedi, kışı, karı bahane ediyor enflasyonun yükselmesiyle ilgili. Tabii bunların hiç suçu yok; AK Parti'nin hiç suçu yok. Yazın enflasyon niye yükseliyordu? Don oldu dediler. Don lobisi dediler, dondan dolayı dediler. Bugün de kış lobisini görüyoruz. Daha önce biliyorsunuz, bir sorumlu vardı: Dış güçler, faiz lobisi, dolar lobisi… Ama bugün bunların hiçbiri yok."

"Emekli maaşı asgari ücretin gerisine düştü"

Yaklaşık 24 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın emekliyi yoksullaştırdığını savunan Ağbaba, emekli maaşlarının asgari ücret karşısındaki durumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Eskiden en düşük emekli maaşı, asgari ücretin 1,4 katıydı. Şu anda asgari ücretin çok gerisine düşmüş durumda. Eskiden bir emekli maaşı, en düşük emekli maaşının çok üzerindeyken, bugün ne hale geldiğini görüyorsunuz. 2010 senesini hatırlayın, 2019'u hatırlayın. 2019'da en düşük emekli maaşı 1.000 TL'ydi, ortalama emekli maaşı 2.090 TL'ydi. Yani ortalama, en düşüğün yüzde 110 üzerindeydi. Bugün ise sadece yüzde 18 üzerinde. En düşük emekli maaşı 21 bin lira, ortalama emekli maaşı 23–24 bin lira. Dolayısıyla en düşük emekli maaşıyla ortalama emekli maaşı neredeyse eşitlenmiş durumda."

AK Parti'nin bir milletvekili açıklama yapıyor; hakikaten yani hakaret gibi, küfür gibi. Diyor ki, 'Verdiğimiz emekli maaşıyla siz geçinin.' 20 bin lira sana verelim kardeşim, bir gün sen geçin bakalım. Bakın bu işte kira var, elektrik var, doğal gaz var. Bir diğer grup başkanvekili daha da komik bir şey söylüyor. Diyor ki, 'Karadeniz'de petrol bulunacak, doğal gaz bulunacak, o zaman emekli maaşını artıracağız.' Kardeşim, yani böyle bir hakaret olur mu ya? Emekli zammıyla dalga geçilir mi?"

"Verilen zam enflasyonla geri alındı"

Ağbaba, yapılan artışların enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Enflasyon açıklandı. Bu, verilen zammı bütünüyle geri götürdü. 1.000 lira zam vermişlerdi; emeklinin bu ayki kaybı tam 968 TL. Asgari ücretlinin kaybı ise 1.359 TL. Yani bu ay itibarıyla alım gücü düşüyor. Bu da TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre" dedi.

"Kendileri şatafat içinde yaşıyorlar"

Emekliler yoksulluk içinde yaşarken iktidarın şatafat içinde olduğunu belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileri şatafat içinde yaşıyorlar. 'Bu maaşla geçinilir mi?' diyorlar. Geçinemiyoruz. Bir milletvekili, bir diğeri çıkıyor, '20 litre mazot parası' diye emekli maaşıyla dalga geçiyor. Emeklinin maaşı üzerine tepiniyorlar. Deprem bölgesindeyiz; hayat diğer illere göre çok daha pahalı. Bir emeklinin ceket alması mümkün değil, bir pardösü alması mümkün değil. Evet, ikinci el alıyorsunuz. Bunları da konuşacağız. Örneğin, en son ne zaman bir kıyafet aldınız?"

"Cebimde sadece 13 lira var"

Ziyarette Ağbaba'nın "En son ne zaman ayakkabı aldın?" sorusunu yönelttiği bir emekli, "Bu ayağımdaki ayakkabıyı arkadaşım verdi. Üzerimdeki kabanı geçen yıl İstanbul'da çalışırken 500 liraya aldım. Cebimde sadece 13 lira var. Ekmek alacak param yok. Bu durumda bizi rezil ettiler. En son İstanbul'da İmamoğlu'nun açtığı Kent Lokantası'na gittim" dedi.

"9 bin gün prim yatırdım, 3 bin gün yatıranla aynı maaşı alıyorum"

Bağ-Kur emeklisi olduğunu belirten bir başka emekli ise şunları söyledi:

"22 bin lira maaş alıyorum, kendi işyerimden Bağ-Kur'dan emekliyim. 9 bin gün prim yatırdım, aldığım para 22 bin lira. 77 yaşındayım, hala boyacılık yapıyorum, inşaatlarda boya yapıyorum. Dekorasyon işyerim vardı, oradan emekli oldum. 9 bin gün prim yatırdım, 3 bin gün prim yatıranla aynı maaşı alıyorum. Bu adaletsizlik nereye kadar gidecek? Ben bu kadar prim yatırdım ki ihtiyarlayınca rahat edeyim diye. Aç kalmak için değil."