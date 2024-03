VEDAŞ ve VEPSAŞ Personeli İftar Yemeğinde Buluştu

Muş'un Bulanık ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ve Vangölü Elektrik Perakende Satış AŞ (VEPSAŞ) il müdürlüklerinde görev yapan personel iftarda bir araya geldi.

İlçedeki bir lokantada düzenlenen iftarda konuşan VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, programla personel arasında kaynaşmayı sağlamak istediklerini söyledi.

Geleneksel olarak her yıl ramazanda bir araya geldiklerini belirten Coşar, "Her ne kadar aynı aile içinde farklı görevler yapsak da nihai hedefimiz kaliteli ve kesintisiz enerji arzının sağlanması. Adeta şehrimizi karanlıktan aydınlığa çeviren enerjinin her bir hücresinin atomları gibiyiz. Bereketini ve feyzini çokça hissettiğimiz ramazan ayının bu güzel gününde hepinize hayırlı iftarlar diliyorum." diye konuştu.

Programa, il ve ilçelerde çalışan VEDAŞ ve VEPSAŞ personeli katıldı.