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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'la anlaşmaya varmalarının aylarca sürebileceğini söyledi Açıklaması

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşmaya çok yaklaştıklarını ancak sürecin aylarca sürebileceğini belirtti. Vance, anlaşmanın ABD'ye ekonomik fayda sağlayabileceğini de ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını, fakat bunun aylarca da sürebileceğini bildirdi.

???????Vance'in CBS News kanalına verdiği ancak henüz tamamı yayımlanmayan röportajdan kesitler paylaşıldı.

ABD'nin "İran'ın nükleer programını uzun vadeli olarak ele alacak" bir anlaşmaya varmaya "çok yakın" olduğunu söyleyen Vance, bunun "ABD'ye ekonomik açıdan da fayda sağlayabileceğini" dile getirdi.

Vance, "Sanırım (kasımdaki) ara seçimlere kadar birçok şey öğrenmiş olacağız. Bence anlaşma gelecek hafta olabileceği gibi bundan aylar sonrasında bile olabilir." dedi.

İran tarafının, ABD Başkanı Donald Trump'ı "oyaladığını düşünmediğini" belirten Vance, "Sanıyorum ki onların sisteminde uzlaşmaya varmak çok uzun sürüyor." ifadesini kullandı.

Vance, kendisine "İranlılara güvenip güvenmediğini" soranlara, Trump'ın "Ben kimseye güvenmem. Güvendiğim tek şey kendi müzakere yapma yeteneğimdir." sözleriyle cevap verdiğini anlattı.

Röportajın tamamı 14 Haziran'da yayımlanacak.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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