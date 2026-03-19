Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den petrol fiyatları için "zor ama geçici" vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a yönelik saldırıların ardından benzin fiyatlarının hızla yükseldiğini, Amerikalı tüketicilerin zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldığını ancak bu durumun geçici olduğunu belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misillemeleri nedeniyle benzin fiyatlarının hızla yükselmeye devam ettiğini, bu durum karşısında Amerikalı tüketicileri "zorlu bir sürecin" beklediğinin farkında olduklarını ancak bunun "geçici" olduğunu söyledi.

Vance, Michigan eyaletinde katıldığı bir etkinlikte artan benzin fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının benzin fiyatlarını etkilediğini belirten Vance, "Benzin fiyatları arttı, arttığını biliyoruz. İnsanlar bundan dolayı zorlanıyor, biz ise benzin fiyatlarının düşük kalmasını sağlamak için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Vance bu durumun "geçici" olduğunun altını çizerek, "Bu sonsuza kadar sürmeyecek. İşimizi halledip, evimize döneceğiz. Benzin fiyatlarının gerçeğe döndüğünü göreceksiniz. Ancak aynı zamanda bir sorunumuz var. Sorunumuz olduğunu biliyorum. Bunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

ABD yönetiminin çeşitli çözüm seçenekleri üzerinde çalıştığını belirten Vance, gelecek 24 ila 48 saat içinde yeni açıklamalar yapılacağını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı

Türkiye'nin yüreği sızlamıştı! O babanın oğluna taşlı saldırı
Resmen sudan ucuz! Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Bonservisi artık sudan ucuz
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler