ABD Başkan Yardımcısı Vance'den petrol fiyatları için "zor ama geçici" vurgusu

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misillemeleri nedeniyle benzin fiyatlarının hızla yükselmeye devam ettiğini, bu durum karşısında Amerikalı tüketicileri "zorlu bir sürecin" beklediğinin farkında olduklarını ancak bunun "geçici" olduğunu söyledi.

Vance, Michigan eyaletinde katıldığı bir etkinlikte artan benzin fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının benzin fiyatlarını etkilediğini belirten Vance, "Benzin fiyatları arttı, arttığını biliyoruz. İnsanlar bundan dolayı zorlanıyor, biz ise benzin fiyatlarının düşük kalmasını sağlamak için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Vance bu durumun "geçici" olduğunun altını çizerek, "Bu sonsuza kadar sürmeyecek. İşimizi halledip, evimize döneceğiz. Benzin fiyatlarının gerçeğe döndüğünü göreceksiniz. Ancak aynı zamanda bir sorunumuz var. Sorunumuz olduğunu biliyorum. Bunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

ABD yönetiminin çeşitli çözüm seçenekleri üzerinde çalıştığını belirten Vance, gelecek 24 ila 48 saat içinde yeni açıklamalar yapılacağını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.