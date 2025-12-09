Haberler

Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili oldu; 12 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili oldu; 12 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'ın Başkale ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yolların kapanmasına ve günlük yaşamın aksamasına neden oldu. Kar kalınlıkları 10 ile 40 santimetre arasında değişirken, temizlik çalışmaları sürüyor.

VAN'ın Başkale ilçesi ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova'daki kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaşırken, 12 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'ın Başkale ilçesinde dün başlayan kar aralıklarla sürüyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde 40 santimetreye kadar ulaştı. Park halindeki araçlar kara gömüldü. Esnaf, sabah iş yerlerinin önündeki kar kütlelerini küreklerle temizlerken, belediye ekipleri iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı. İlçenin belirli noktalarında toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip, ilçe dışına taşındı.

KAPANAN YOLLAR İÇİN ÇALIŞMA

Öte yandan kar yağışının en etkili olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2 köy ile 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Belediye ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışma başlattı.

