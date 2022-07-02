Van'nın isimsiz 255 mezarı

VAN'a yasa dışı yollardan geçiş yapan göçmenlerin bazıları çıktıkları bu yolculukta hayatlarını kaybediyor. Sınırdan geçerken donan, gölde boğulan ya da kazalarda ölen göçmenler, 'Kimsesizler Mezarlığı'na defnediliyor. 2017'de oluşturulan mezarlıkta 255 göçmen mezarı bulunuyor.

Türkiye, Orta Doğu, Güney Asya ve Doğu Afrika ülkelerinden gelip Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenler için kavşak noktası özelliği taşıyor. İran'a 295 kilometre sınırı olan Van da bu geçiş güzergahında bulunuyor. Ülkelerini çeşitli nedenlerden terk etmek zorunda kalıp, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler, çıktıkları umut yolculuğunda çoğu zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor. Bazıları bu yolculukta donarak, bazıları teknelerinin batmasıyla boğularak, bazıları ise trafik kazalarında hayatlarını kaybediyor.

Şehir merkezlerinde de polis ve jandarmanın kaçak göçmenlerle insan kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor. Göçmenlerin barındığı 'şok ev' diye tabir edilen metruk yapılarda göçmenler yakalanıp sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürülürken, göçmen kaçakçıları da yakalanıyor.