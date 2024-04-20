Van'ın Bahçesaray ilçesinde besiciler hayvanlarını merada otlatmaya başladı
Bahçesaray ilçesinde çetin geçen kış boyunca ahırlarda beslenen küçükbaş hayvanlar, havanın ısınmasıyla meralara çıkarıldı. Besiciler, doğanın canlanmasıyla yeşeren meralara götürdükleri hayvanlarını gün boyunca otlattıktan sonra tekrar ahırlara getiriyor. Uzun süre sonra hayvanlarını otlaklara çıkarmanın ve yem masraflarından kurtulmanın sevincini yaşıyorlar.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini merada otlatmaya başladı.
İlçede çetin geçen kış boyunca ahırlarda beslenen küçükbaş hayvanlar, havanın ısınmasıyla meralara çıkarıldı.
Besiciler, doğanın canlanmasıyla yeşeren meralara götürdükleri hayvanlarını gün boyunca otlattıktan sonra tekrar ahırlara getiriyor.
Besiciler, uzun süre sonra hayvanlarını otlaklara çıkarmanın ve yem masraflarından kurtulmanın sevincini yaşıyor.