Van İl Milli Eğitim Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Van'da İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aras, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Aras, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber"de ise Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" adlı karesine oy veren Özdemir, "Günlük Hayat"ta Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" ile "Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını seçti.

Oylamada yer alan fotoğrafların hepsinin birbirinden başarılı olduğunu belirten Aras, " Anadolu Ajansı, ülkemizde ve dünyada yaşananları bizlere ulaştırmak için çok büyük bir hizmet yürütüyor. Bu kapsamda geleneksel hale gelen yılın fotoğrafları yarışmasında birbirinden güzel fotoğraflar var. Bu yıl da muhabirlerin ve foto muhabirlerin çektiği çok ilginç ve güzel fotoğrafları inceledik, tercih yapma fırsatı bulduk. Oy verirken çok zorlandım. Bütün fotoğrafların her biri çok kaliteli, birbirinden değerli ve güzel karelerdi. Fotoğrafları çeken bütün muhabirlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.