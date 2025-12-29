Van Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gazetecilerle buluşan Çandıroğlu, yaklaşık bir ay önce atandığı kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Van'da çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çandıroğlu, " Van, doğunun incisi. Burada 274 bin öğrencimiz var. Bakanlığımızın yürütmüş olduğu politikaları ve projeleri en iyi şekilde uygulamamız lazım." dedi.

Valilik koordinesinde yürütülen projelerin önemli olduğunu belirten Çandıroğlu, "Valiliğimizin belki dünyada örneği olmayan projeleri var. Bunlardan birisi "Kitap Van Projesi"dir. Okullarda şimdiye kadar yürüttüğümüz okuma saati uygulamamız zaten var. Burada da uygulanıyor, çok şükür. O projeyle bütün okullardaki öğrencilerimiz kitap okuduğu zaman diğer kitabı da internetten girip istediği zaman evine ya da okuluna kadar da geliyor. Dünyada birçok ülkeyi de gezdim. Bu çapta böyle bir organizasyon görmedim. "Spor Van Projesi" olsun, bizim DYK kurslarımızın aktif kullanımıyla ilgili olsun, bunlar temelde yürüyen güzel projeler." diye konuştu.