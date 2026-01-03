Van'da kar durdu, Erciş'te sanayi esnafı 3 gün sonra dükkan açtı

VAN'da yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün durdu. Dün kentte kardan kapalı olan 625 yerleşim yerinden 408'i tekrar ulaşıma açılırken, kapalı yolları açmak için çalışmalar sürüyor. Erciş ilçesinde kar nedeniyle 3 gündür kapalı olan sanayi sitesi esnafı bugün dükkan açtı. İlçede etkili olan kar nedeniyle lunaparktaki çarpışan arabaların bulunduğu alanın çatısı ve kır bahçelerindeki fanuslar çöktü.

Van'da günlerdir yoğun yağan kar, bugün etkisini yitirdi. Aralıklarla devam eden kar yağışıyla, kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir, ilçe belediyeleri ile Karayolları'na bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Dün 625 yerleşim yerinin kapalı olduğu kentteki yoğun çalışmalarla 408 yerleşim yerinin yolu tekrar ulaşıma açıldı. Kapalı olan 217 mahalle ve mezranın yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

İŞ YERLERİNİN ÖNÜNÜN TEMİZLEDİLER

Erciş ilçesinde de ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan sanayi sitesinde yoğun kar nedeniyle 400'den fazla esnafın faaliyet gösterdiği tamirhaneler, 3 gün boyunca kapalı kaldı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 70 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi bulduğu bölgede, esnaf dükkanlarının önünde insan boyunu aşan kar birikintileriyle karşılaştı. Esnaf, 3'üncü günün sonunda küreklerle kar temizliği yapıp, iş yerlerini yeniden açtı. Erciş Ağaç ve Demir İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rıdvan Fener, esnafın zor durumda kaldığını belirterek, "Sanayi sitemizde 400'den fazla esnaf faaliyet yürütüyor. 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle esnafımızın neredeyse tamamı 3 gün iş yerini açamadı. Bugün bir araya gelerek çözüm üretmeye çalıştık. Belediyemizin de katkılarıyla dükkanların önündeki karları temizledik. Her dükkanın önünde insan boyunu aşan kar birikintileri vardı. Temizlemek oldukça zor ve yorucuydu. Allah esnaflarımızın yardımcısı olsun" dedi.

'ZARARIMIZ YAKLAŞIK 300 BİN TL'

Öte yandan, Erciş merkeze yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Sahil Kent Mahallesi'ndeki lunaparkta ve bazı kır bahçelerinde de kar hasara da yol açtı. Lunaparkta çarpışan arabaların bulunduğu bölümün çatısı ile kır bahçelerindeki fanuslar, çatılarda biriken karın ağırlığından çöktü. Çöken lunapark çatısı dronla havadan görüntülendi. İşletme sahibi Muhittin Suvak, olayda yaklaşık 300 bin liralık zarar oluştuğunu belirterek, "Sabah iş yerine geldiğimde çarpışan arabaların olduğu bölümün çöktüğünü gördüm. Yoğun kar yağışı çatıda ağırlık yapınca çökme meydana geldi. Şu an karın altında 10 adet çarpışan araba var. Zararımız yaklaşık 300 bin TL. Zarar büyük, yapacak bir şey yok. Allah beterinden korusun" diye konuştu.