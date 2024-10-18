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Van'da Sürüçilere Mobil Sağlık Hizmeti

Van'da Sürüçilere Mobil Sağlık Hizmeti
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Van'da Erek Dağı eteklerinde yazın otlatılan küçükbaş hayvanlara, havaların soğumasıyla birlikte mobil sağlık hizmeti sunulmaya başlandı. Veteriner hekimler, sürülerin sağlık taramalarını yaparak çobanları bilgilendiriyor.

Van'da Erek Dağı eteklerindeki yaylalarda yazın otlatılan ve havaların soğumasıyla yerleşim yerlerine yakın bölgelere indirilmeye başlanan sürülere mobil sağlık hizmeti sunuluyor.

Hayvancılığın yoğun yapıldığı Erek Dağı bölgesindeki Keşiş Gölü yaylaları, yazın binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yaz boyunca serin havası, temiz su kaynakları ve verimli otlakların bulunduğu yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, havaların soğumasıyla yerleşim yerlerine yakın bölgelere iniyor.

İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hayvanlara mobil sağlık hizmeti sunmak için çalışma başlattı.

Kilometrelerce yol katederek sürülerin bulunduğu bölgeye giden veteriner hekimler, küçükbaş hayvanları sağlık taramasından geçirdi.

Tespit ettikleri hastalıklara ilişkin müdahalede bulunan ekipler, çoban ve hayvan sahiplerini hastalıklara karşı bilgilendirdi.

"Hayvanlarda bir problem görmedik"

Ekiplere eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan, AA muhabirine, Van'ın canlı hayvan ihracatında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Yaylalardan dönecek hayvanların sağlık durumlarını kontrol etmek amacıyla çalışma yürüttüklerini belirten Karahan, şunları kaydetti:

"Hayvancılık, ilçemizin ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Bu nedenle hayvanlarımızla ilgili sağlık hizmetlerini en hızlı şekilde yürütmeye çalışıyoruz. İlçemizin en yüksek noktalarından biri olan Keşiş Gölü Yaylası'na geldik. Yazın yaylada bulunan hayvanların köye dönüşünde sağlık kontrollerini yapıyoruz. Çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz."

Veteriner Sena Koşa da "Hayvanların genel sağlık taramalarını yapıyoruz. Tüm hayvanları genel olarak kontrol ediyoruz. Çiftçilerimizin bu anlamda şikayetlerini dinleyip, sorunlarını çözüyoruz. Sürüler sonbaharda bitki florasının daha yoğun olduğu yerlere iniyor. Şuana kadar hayvanlarda bir problem görmedik." dedi.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kırsal Beşçatak Mahallesi Muhtarı Abdullah Barioğlu da ekiplere teşekkür ederek, "Yaz sezonu artık bitiyor. Hayvanlar yavaş yavaş dönüşe geçti. Hayvanlarımız gebe. Mahallede 3 bine yakın koyunumuz var. Ekipler, hayvanlarımız için sağlık hizmet veriyor. Onlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nazlı Timur - Güncel

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