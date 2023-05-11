Üye Girişi
Haberi Paylaş
Van'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor

Van'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı 29 araç ve 70 personelle ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı 29 araç ve 70 personelle ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Nisan ayından bu yana yapılan çalışmalarla sinek ve haşere popülasyonunda ciddi bir azalma yaşandığı belirlendi.

Kent genelindeki ilaçlama çalışmaları bundan sonraki süreçte devam edecek.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Van Gölü Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title