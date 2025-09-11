Haberler

Van'da Sahte Para Operasyonu: 2 Gözaltı

Van'da düzenlenen sahte para operasyonunda emniyet güçleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada sahte dolar, avro ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, parada sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, bir miktar sahte dolar ve avro ile 0,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
