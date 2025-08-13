Van'da Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Van'da Perseid Meteor Yağmuru Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Vadi Doğa Sporları Kulübü, Alandeşt Yaylası'nda düzenlediği etkinlikle gökyüzü tutkunlarını bir araya getirerek Perseid meteor yağmurunu gözlemleme fırsatı sundu. Katılımcılara astronomi konusunda bilgi verildi ve doğa severler unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Van'da gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu 2 bin 600 rakımlı Alandeşt Yaylası'nda gözlemledi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü tarafından Çatak ilçesindeki Alandeş Yaylası'nda düzenlenen Perseid meteor yağmuru etkinliği, gökyüzü meraklılarını bir araya getirdi.

İlçeye 80 kilometre uzaklıktaki 2 bin 600 rakımlı yaylada toplanan doğaseverler, teleskoplarla gözlem yaptı, çıplak gözle meteor yağmurunu izledi.

Etkinliğe katılanlara, astronomi uzmanlarınca uzay gözlemi, meteor yağmurları ve astrofotoğrafçılık konularında bilgi verildi.

Astronom Sadi Akın, AA muhabirine, yılda bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun özel bir gökyüzü olayı olduğunu söyledi.

26 kişilik doğasever grupla bölgeye geldiklerini belirten Akın, "Bu bölgeyi seçmemizin nedeni hem rakımı yüksek hem de neredeyse sıfır ışık kirliğine sahip. Katılımcılarımız ile hazırlıklı geldik. Heyecan içinde gökyüzünü izleyip gözlem yapıyoruz." dedi

Vadi Doğa Sporları Kulübü Üyesi Hüseyin Demez ise güzel bir doğa olayına şahitlik ettiklerini ifade etti.

Demez, "Gökyüzü gözlem etkinliğimizi özellikle meteor yağmuruna denk getirdik. Yerleşim yerlerine çok uzak bir noktada yüksek bir rakımdayız. Bulunduğumuz alan meteor yağmurunu gözlemlemek için çok uygun bir yer. Katılımcıların yoğun bir ilgisi var." diye konuştu.

Etkinliğe babasıyla katılan 12 yaşındaki Işık Şen de "Çadır kurduk, ateş yaktık daha sonra takım yıldızlarını öğrendik. Benim için bu etkinliğe katılmak çok eğlenceli oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler

CHP lideri, Çerçioğlu'na demediğini bırakmadı: Ey topuklayan efe...
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma

Erdoğan'la ilgili çıkışı başını yaktı! Özel'e soruşturma başlatıldı
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Bu sefer de Muğla sallandı! İşte büyüklüğü
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.