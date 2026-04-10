Van'da "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette Mini Futbol Turnuvası" düzenlendi

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Van'da 'Gençler Sporda, Gelecek Emniyette Mini Futbol Turnuvası' düzenlendi. 16 takımın katıldığı turnuvada ödüller, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı tarafından verildi.

Van'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette Mini Futbol Turnuvası" düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce mini futbol turnuvası düzenlendi.

İpekyolu Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 16 takım katıldı.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Kaplanoğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Haberler.com
500

İbrahim Tatlıses ziyaretine gelen heyeti türküyle karşıladı

İmparatorun morali yüksek: Ziyaretine gelenleri sürpriziyle şaşırttı
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu
İbrahim Tatlıses ziyaretine gelen heyeti türküyle karşıladı

İmparatorun morali yüksek: Ziyaretine gelenleri sürpriziyle şaşırttı
Fenerbahçe'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

Fenerbahçe'den resmi açıklama: Yeni golcü!
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi