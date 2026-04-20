Van'da silah ve kaçak malzeme ele geçirildi
Van'da düzenlenen operasyonlarda 20 farklı noktada gümrük kaçağı ürünler ve silahlar ele geçirildi. Toplamda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah, fişek ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-19 Nisan'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 20 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca, 18 tabanca fişeği, 5 silah parçası, 1553 paket sigara, 1020 litre akaryakıt, 300 cinsel içerikli macun, 260 kilogram açık tütün, 14 cep telefonu aksesuarı ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu