Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi 203 Faili Meçhul Olayı Aydınlattı

Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), en küçük delilleri değerlendirip, saatlerce kamera kaydı izleyerek geçen yıl 203 faili meçhul olayın aydınlatılmasını sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ekibi, kasten öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve gasp gibi olayları aydınlatmak için çalışmalar yürütürken, geçmişte meydana gelen ve o dönemin şartlarında çözülememiş faili meçhul dosyaları da mercek altına alıyor.

Her olayın ardındaki izleri takip eden, saatlerce güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen özel eğitimli ekip, elde ettiği delilleri derinlemesine analiz ederek olayları aydınlatmaya çalışıyor.

Geçmiş dönemlerde faili bulunamayan olaylarla ilgili dosyaları da değerlendiren "Jandarmanın dedektifleri", yürüttükleri titiz çalışmalar sonucu aydınlattıkları olayların faillerini yakalayarak adalete teslim ediyor.

Son olarak Van'ın Özalp ilçesi kırsalında üzerinde kimlik ve kıyafeti olmayan düzensiz göçmene ait cesedin bulunması üzerine çalışma başlatan JASAT ekibi, bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yaptığını tespit etti.

Kazada hayatını kaybeden düzensiz göçmenin cesedinin, kaza yerinden 5 kilometre uzağa götürüldüğünü belirleyen ekip, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu olayı aydınlatarak şüphelilerin yakalanmasını sağladı.

Geçen yıl 203 faili meçhul olay aydınlatıldı

JASAT Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Ercan Dalkıran, AA muhabirine, ekibin özel yetenek ve tecrübe kazanmış nitelikli personel arasından seçildiğini söyledi.

Bölgede meydana gelen olaylar ile faali meçhul olayların aydınlatılması için çalışma yürüttüklerini belirten Dalkıran, şunları kaydetti:

"Tüm suçlardan aranan şüphelileri yakalayarak, adli makamlara sevk edilmelerini sağlıyoruz. Toplumun huzur ve refahını sağlamak, her daim milletimizin yanında ve yardımında olmak için devletimizin sunduğu tüm imkan ve kabiliyetimizi kullanarak çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Faili meçhul ya da faili firar olayların şüphelilerinin yakalanması maksadıyla geçen yıl gerçekleştirilen 483 operasyonda 771 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 203 faili meçhul olayın toplanan delillerle aydınlatılması sağlandı."