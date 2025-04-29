Van'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı başkanlığında Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, kurumun faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Çınar ise istihdam istatistikleri, aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul, esaslar ve yönetmelik değişikliği hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nuri Elçi'nin 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde açılacak alan, dal ve bölümler hakkında bilgi vermesiyle tamamlanan toplantıya, bazı kurum müdürleri katıldı.