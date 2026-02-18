Haberler

Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde 17 bin 160 gümrük kaçağı bijuteri malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı bijuteri malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı 17 bin 160 bijuteri malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B. hakkında adli işlem yapıldı.???????

