Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı bijuteri malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı 17 bin 160 bijuteri malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B. hakkında adli işlem yapıldı.???????