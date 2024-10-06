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Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı

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Van'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici'nin düğününe 7 bin kişi katıldı. Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde, damada 10 milyon TL, geline ise yaklaşık 4 kilo altın takıldı.

Van'da Ezdinan aşiretine mensup iş adamı Üzeyir Tekçe ile Pinyanişi aşiretinden Hasret Bilici hayatını birleştirdi. Çiftin Van'daki kır düğününe, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları, gelin ve damadın yakınlarından oluşan yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Düğün için 200 koyun kesildi, davetlilere kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikram edildi.

Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı

TAKI TÖRENİ 5 SAAT SÜRDÜ

Takı töreninin 5 saat sürdüğü düğünde, damada 10 milyon TL, geline ise yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Takılan parayı yaklaşık 25 kişi sayarken, gelin Hasret Bilici'nin üzerindeki takıları taşımakta zorlandığı görüldü. Davetliler, gelin ve damatla birlikte halay çekti, söylenen Kürtçe şarkılar eşliğinde saatlerce oynadı.

Aşiret düğününde damada 10 milyon TL, geline 4 kilo altın takıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (3)

M. B.:

Hindistan olduk yazık görgüsüzlük de zirveyiz

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Abdulmenav Aydemir:

Aslında güzel bir adet damadın borçlarını kapatıp hata işyeri bile kurar ancak aşiret reisine bu kadar Yağci ve basamak insanlar geliyor güçlü güçsüz farkı M:B yorumunda hakli payi var

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Merxas:

serkeftin..

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