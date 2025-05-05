Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali

Ev sahiplerinin merakla beklediği konuda son sözü söyledi
Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı

Özgür Özel'e saldırıyla ilgili bir gözaltı daha
Davutoğlu'na canlı yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na Canlı yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?

Van'da Emeklileri Borçlandıran 9 Şüpheli Gözaltında

Van'da Emeklileri Borçlandıran 9 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran 9 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin, dernek aracılığıyla sahte kömür satışı yaparak kişileri faizli borçlandırdığı ve maaşlarına icra yoluyla el koyduğu belirlendi.

Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran ve maaşlarının belli bir kısmına icra yoluyla el koyanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "sabit gelirli ve emekli 19 kişiyi dernek üyesi yaptıkları, derneğin anlaşmalı olduğu firma üzerinden sahte kömür satışı göstererek senet imzalattıkları, faizli borçlandırdıkları ve icra yoluyla maaşlarının belli bir kısmına el koydukları" tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, 7 ikamet, 3 iş yeri ve bir dernekte yapılan aramada 2 bin 38 senet, tabanca, 18 fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı
Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü
Aile hekimliklerinde yeni dönem! 6 Mayıs'ta devreye giriyor

Aile hekimliğinde yeni dönem! Randevuda sürprizle karşılaşabilirsiniz
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa 'evet' dedi

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.