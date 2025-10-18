Haberler

Van'da Çiftçilere Buğday ve Arpa Tohumu Desteği

Güncelleme:
Van Valiliği ve Tarım Müdürlüğü, 'Van Hububat Ambarı Oluyor' projesi kapsamında Çaldıran ilçesindeki çiftçilere toplam 104 ton buğday ve arpa tohumu dağıttı.

Van Valiliği himayesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin koordinesinde hayata geçirilen "Van Hububat Ambarı Oluyor" projesi kapsamında Çaldıran ilçesindeki çiftçilere buğday ve arpa tohumu desteği sağlandı.

Çaldıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde bir araya gelen çiftçilere, Kaymakam Süleyman Bakan tarafından arpa ve buğday tohumu dağıtıldı.

Bakan, burada yaptığı konuşmada, "Toplam 104 ton buğday ve arpa tohumu dağıtımını içeren bu proje, yalnızca bir tohum desteği değil, ilçemizin tarımsal üretim kapasitesini güçlendirecek, kırsal kalkınmaya ivme kazandıracak çok önemli bir adımdır. Projenin hayata geçirilmesinde başta Valimiz Sayın Ozan Balcı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, desteklerin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Programa Van İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Cihat Çağrı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Parmaksız, İlçe Emniyet Müdür V. Muhammet Nurettin Yüksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Yalvaç, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
