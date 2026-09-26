Van'da besici Zahir Yıldız, yüzde 50 hibe desteğiyle 350 baş kapasiteli tesis kurdu

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Van'da yaklaşık 30 yıldır geleneksel yöntemlerle besicilik yapan Zahir Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle 350 büyükbaş hayvan kapasiteli modern tesis kurdu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 8 çocuk babası 60 yaşındaki Yıldız, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini modern şartlarda sürdürmek ve işletmesini büyütmek amacıyla geçen yıl hazırladığı projeyi İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sundu.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanan Yıldız, Aşağıçitli Mahallesi'nde 2 bin 400 metrekarelik alanda ahır, yem deposu, gübre çukuru ile çeşitli makine ve ekipmanların bulunduğu modern bir hayvancılık tesisi kurdu.

Tesiste 3 çalışanıyla 350 büyükbaş hayvan yetiştiren Yıldız, teknolojik imkanlardan yararlanarak hayvanların bakım ve beslenme işlemlerini daha düzenli ve verimli şekilde gerçekleştiriyor.

Alt kısmı ızgaralı, otomatik yemleme ve sulama ile gübre sıyırma sistemlerinin bulunduğu, kışın uygun sıcaklık, nem ve hava sirkülasyonunun sağlandığı modern bir çiftliğe kavuşan Yıldız, hayvan sayısını 1000 büyükbaşa çıkararak bölgedeki besiciliğin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

"Kendi imkanlarımızla böyle bir tesis yapamazdık"

Yıldız, AA muhabirine, 30 yıldır geleneksel yöntemlerle yaptığı hayvancılığı modern imkanlarla sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Hayvancılığı geliştirerek ekonomiye katkı sağlamak istediğini belirten Yıldız, "Yıllardır böyle modern bir tesisimizin olmasını istiyorduk. Kendi imkanlarımızla yaptığımız derme çatma yerlerde hayvancılık yapıyorduk ve çok zorlanıyorduk. Şimdi çok şükür rahatız. Tesisimiz modern ve temiz." dedi.

Hayvancılığın geliştirilmesinde devlet desteğinin önemli olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Tesis yaklaşık 21,5 milyon liraya mal oldu. Bunun 10 milyon lirasını devlet hibesi olarak aldım. Burası düz bir araziydi. Devlet desteği olmasaydı kendi imkanlarımızla böyle bir tesis yapamazdık. Aldığımız 10 milyon liralık hibe desteğiyle tüm kaba inşaatı tamamladık. Kapasiteyi artırmayı hedefliyorum. Buradaki tesisimin kapasitesini 1000 büyükbaşa çıkarmak istiyorum. Bunu da devletin desteğiyle yapacağım inşallah. Bölgede hayvancılığın gelişmesine ve üretimin artırılmasına katkı sağlamak istiyoruz."

"Van'da yeterli pazar ve kesimhane bulunmuyor"

Van'da hayvanların kesimi ve pazarlanması konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktaran Yıldız, hayvanlarını Kars ve Kayseri'ye götürmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yıldız, "Van'da yeterli pazar ve kesimhane bulunmuyor. Büyük bir şirketin olmaması da üreticileri zorluyor. Sadece birkaç kasapla bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftliği ziyaret eden Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan ve beraberindeki ekip de hayvanların bakımı ve işletmenin geliştirilmesi konusunda Yıldız'a teknik destek ve danışmanlık sağladı.

Kaynak: AA