Van'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 1 Yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu iş yerinde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Patlamada ağır yaralanan istasyon çalışanı, ambulansla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.