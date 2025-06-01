Van Büyükşehir Belediyesi, Artı Değer Vanspor İçin Otobüs Tahsis Etti

Van Büyükşehir Belediyesi, Artı Değer Vanspor İçin Otobüs Tahsis Etti
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Van Büyükşehir Belediyesi, Artı Değer Vanspor FK'nin Kayseri'de oynayacağı play-off final karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarı için 60 otobüs tahsis etti. Taraftarlar, Eski Emniyet Kavşağı'ndan hareket ederek Kayseri'ye gidiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Artı Değer Vanspor FK'nin, Kayseri'de Batman Petrolspor ile oynayacağı play-off final karşılaşmasını izleyecek taraflar için 60 otobüs tahsis etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Artı Değer Vanspor FK'nin Kayseri'de Batman Petrolspor ile oynayacağı 2. Lig play-off final müsabakası kentte büyük heyecan yarattı.

Bugün oynanacak müsabaka öncesi Van Büyükşehir Belediyesi, maçı statta izlemek isteyen taraftara araç desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen 60 otobüse binen taraftarlar, Eski Emniyet Kavşağı'ndan Kayseri'ye hareket etti.

Önlerinde "Büyükşehir Belediyesi Vanspor'a başarılar diler" yazılı pankartlarla yola çıkan taraftarlar, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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