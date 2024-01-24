Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Baştoğ, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam"da Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğraflarını oylayan Baştoğ, "Spor"da ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" karesini seçti.

Baştoğ, bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Baştoğ, her karenin birbirinden değerli olduğunu belirtti.