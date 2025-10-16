Haberler

Van Başkale'de Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Güncelleme:
Başkale ilçesinde yapılan yol kontrolünde 3 bin 315 oyuncak, 4 bin 269 takı, 766 parça kıyafet ve diğer gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesindeki Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 3 bin 315 oyuncak, 4 bin 269 takı, 766 parça kıyafet, 178 ayakkabı, 524 kalemlik ve 72 aromaterapi led ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler G.G ve E.E hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
