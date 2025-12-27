Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de fabrikaları ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bazı firmaları ziyaret etti.

Çerkezköy Osb'de, otomotiv yan sanayi parçası, redüktör ve alüminyum profil üretimi yapan fabrikaları ziyaret eden Soytürk, firma yöneticilerinden üretime ilişkin bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.