Haberler

Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy'de Arçelik ve Kale Kilit fabrikalarını ziyaret ederek yetkililerle görüştü ve fabrika faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesine bağlı olarak faaliyet gösteren Arçelik Fabrikası'nı ziyaret eden Soytürk'ü, fabrika direktörü Veli Ağ karşıladı.

Vali Soytürk, fabrikayı gezerek fabrikanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından Soytürk, Kale Kilit Fabrikası'nı ziyaret ederek, Genel Müdür Selim Taşo ile bir süre görüştü.

Soytürk'e, ziyaretlerinde, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Suriye ordusu, YPG/SDG işgali atındaki Tabka'da kontrolü sağladı

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Kritik ilçe el değiştirdi