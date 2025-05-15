Vali Elban, Sosyal Güvenlik Haftası'nda SGK Heyetini Ağırladı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

SGK İzmir İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Baydilli ve beraberindeki heyet, Vali Elban'ı makamında ziyaret etti.

Baydilli, burada kurum ve çalışmaları hakkında Elban'ı bilgilendirdi.

Baydilli ve heyet daha sonra İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın da aralarında olduğu çeşitli kuruluşları ziyaret etti.

Görüşmelerde sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bilgi alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baydilli, sosyal güvenlik bilincinin toplumun tüm kesimlerinde gelişmesi amacıyla haftanın önemli fırsat sunduğunu ve 2025 yılının temasının kayıt dışı istihdamla mücadele olduğunu belirtti.